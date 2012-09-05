更正:〔国际油市〕亚洲航煤10月裂解价差持坚,受需求支撑

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
(更正:因译文有误,内文第五段应为"Grangemouth、Stanlow和Pembroke炼厂",非"位于Grangemouth的Stanlow和Pembroke炼厂")
路透新加坡9月5日电---亚洲航煤10月裂解价差周三持坚于每桶20.76美元,或较9月均值高出约2.6%,因为东部需求支撑市场.
"亚洲柴油船货可能是运往欧洲或美国,不过美国的需求更为强劲,因为该国正处于飓风季,"一位驻新加坡的交易商表示.
上周艾萨克飓风扰乱了美国墨西哥湾地区的生产活动.
Phillips 66(PSX.N)位于路易斯安那州的Alliance炼厂周二重新恢复电力,但可能要以低于以往的产能利用率运转几周.艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)稍早重启了位于路易斯安那州日产能19.25万桶的Chalmette炼厂,该炼厂由艾克森美孚和委内瑞拉国家石油公司PDVSA联合运营.
欧洲方面,Grangemouth、Stanlow和Pembroke炼厂均定于秋季维修.
这不仅将令汽油供应趋紧,亦可能使柴油供应趋紧.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。