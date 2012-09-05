更正:〔国际油市〕亚洲航煤10月裂解价差持坚,受需求支撑

(更正:因译文有误,内文第五段应为"Grangemouth、Stanlow和Pembroke炼厂",非"位于Grangemouth的Stanlow和Pembroke炼厂")

路透新加坡9月5日电---亚洲航煤10月裂解价差周三持坚于每桶20.76美元,或较9月均值高出约2.6%,因为东部需求支撑市场.

"亚洲柴油船货可能是运往欧洲或美国,不过美国的需求更为强劲,因为该国正处于飓风季,"一位驻新加坡的交易商表示.

上周艾萨克飓风扰乱了美国墨西哥湾地区的生产活动.

Phillips 66(PSX.N)位于路易斯安那州的Alliance炼厂周二重新恢复电力,但可能要以低于以往的产能利用率运转几周.艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)稍早重启了位于路易斯安那州日产能19.25万桶的Chalmette炼厂,该炼厂由艾克森美孚和委内瑞拉国家石油公司PDVSA联合运营.

欧洲方面,Grangemouth、Stanlow和Pembroke炼厂均定于秋季维修.

这不仅将令汽油供应趋紧,亦可能使柴油供应趋紧.(完)