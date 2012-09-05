〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差涨至四个半月高位,因供应依然吃紧

纽约期市：原糖和罗布斯塔咖啡期货双双触及年内低位，可可期货也走低
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
路透新加坡9月5日电---周三亚洲石脑油价格跌至每吨997美元,因布兰特原油下跌.但石脑油裂解价差连续第五日上涨,涨至四个半月高位每吨142.45美元,因供给依然吃紧.
基本面强劲,导致韩国LG化学以每吨较日本报价高出约18.50美元的成本加运费价,买入2.5万吨10月下半月船货.
该公司还以每吨19.00美元升水的价格,买入另一批2.5万吨同船期船货,运抵Daesan港口.
上述升水是LG化学自4月末以来支付的最高石脑油现货价格.
一新加坡交易员称,"价格上涨趋势应会维持一段时间,但若石脑油价格太高,石化厂商或被迫削减裂解装置产能利用率."
"鉴于中国和欧洲的疲软经济面,价格上涨空间有限."
年内迄今韩国公开规格石脑油最高升水为每吨21.50美元.
汽油裂解价差连续第七日下跌,触及两个月低位每桶4.81美元,因供应增加.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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