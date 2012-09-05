〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差涨至四个半月高位,因供应依然吃紧

路透新加坡9月5日电---周三亚洲石脑油价格跌至每吨997美元,因布兰特原油下跌.但石脑油裂解价差连续第五日上涨,涨至四个半月高位每吨142.45美元,因供给依然吃紧.

基本面强劲,导致韩国LG化学以每吨较日本报价高出约18.50美元的成本加运费价,买入2.5万吨10月下半月船货.

该公司还以每吨19.00美元升水的价格,买入另一批2.5万吨同船期船货,运抵Daesan港口.

上述升水是LG化学自4月末以来支付的最高石脑油现货价格.

一新加坡交易员称,"价格上涨趋势应会维持一段时间,但若石脑油价格太高,石化厂商或被迫削减裂解装置产能利用率."

"鉴于中国和欧洲的疲软经济面,价格上涨空间有限."

年内迄今韩国公开规格石脑油最高升水为每吨21.50美元.

汽油裂解价差连续第七日下跌,触及两个月低位每桶4.81美元,因供应增加.(完)