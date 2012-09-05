〔美国股市〕开盘持平,投资者等待有关欧洲央行购债报导的进一步信息

路透纽约9月5日电---美国股市周三开盘持平,有媒体报导,欧洲央行在委员的普遍支持下将公布一项无限量、冲销式的公债购买计划,投资者静待这方面的清晰信息.
道琼工业指数.DJI上涨9.06点,或0.07%,至13,045.00点.标准普尔500指数.SPX下跌0.30点,或0.02%,至1,404.64点,Nasdaq指数.IXIC跌2.96点,或0.10%,至3,072.10点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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