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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--9月6日****

路透9月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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9月6-7日

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728

9月6日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加0.5 增加1.4

全职就业人数(万人) -- 增加0.92

就业参与率 65.2% 65.2%

失业率 5.3% 5.2%

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.00%

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 0.0% -0.6%

三个月房价指数(较上年同期) -0.8% -0.6%

0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差15.2

0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -0.4% -0.4%

1000 德国工业订单(较前月) 7月 +0.2% -1.7%

1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 3,750 3,750

利率决议 0.50% 0.50%

1130 Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 36,855

1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%

1215 ADP民间就业人数(万人) 8月 增加14 增加16.3

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月1日当周 37.0 37.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.025

续请失业金人数(万人) 8月25日当周 331.5 331.6

1400 美国ISM非制造业PMI 8月 52.5 52.6

企业活动指数 56.3 57.2

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负24

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月5日(三)

0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.7%

(较上年同期) +3.7% +3.6%

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%

(较上年同期) -0.5% -0.4%

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 44.0 43.0

0748 法国Markit服务业PMI 8月 49.2 50.2

综合PMI 48.0 --

0753 德国Markit服务业PMI 8月 48.3 48.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 47.2 47.5

综合PMI 46.3 46.6

0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 53.7 51.1

0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -1.7% -1.5%

1100 美国抵押贷款指数 8月31日当周 -2.5% --

再融资指数 -3.0% --

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月1日当周 -0.4% --

1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +2.2% +1.8%

单位劳工成本 +1.5% +1.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月1日当周 +2.5% --

1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.3% --

(较上年同期) +2.3% --(完)

--整理 王翔琼/田建华;审校 戴素萍

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