主要国家经济指标预测--9月6日****

标题新闻：松下将在浙江设立管理其在华家电业务的公司，目标在2018年提升销售至133亿元－日经
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路透9月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728
9月6日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加0.5 增加1.4
全职就业人数(万人) -- 增加0.92
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.00%
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 0.0% -0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -0.8% -0.6%
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差15.2
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -0.4% -0.4%
1000 德国工业订单(较前月) 7月 +0.2% -1.7%
1100 英国央行量化宽松总金额(亿英镑) 9月 3,750 3,750
利率决议 0.50% 0.50%
1130 Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 36,855
1145 欧洲央行利率决议 9月 0.75% 0.75%
1215 ADP民间就业人数(万人) 8月 增加14 增加16.3
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月1日当周 37.0 37.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.025
续请失业金人数(万人) 8月25日当周 331.5 331.6
1400 美国ISM非制造业PMI 8月 52.5 52.6
企业活动指数 56.3 57.2
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 -- 负24
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月5日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.7%
(较上年同期) +3.7% +3.6%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
(较上年同期) -0.5% -0.4%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 44.0 43.0
0748 法国Markit服务业PMI 8月 49.2 50.2
综合PMI 48.0 --
0753 德国Markit服务业PMI 8月 48.3 48.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 47.2 47.5
综合PMI 46.3 46.6
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 53.7 51.1
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.7% -1.5%
1100 美国抵押贷款指数 8月31日当周 -2.5% --
再融资指数 -3.0% --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月1日当周 -0.4% --
1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +2.2% +1.8%
单位劳工成本 +1.5% +1.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月1日当周 +2.5% --
1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.3% --
(较上年同期) +2.3% --(完)
--整理 王翔琼/田建华;审校 戴素萍
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G