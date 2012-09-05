〔欧洲汇市〕英镑追随欧元走高,因欧洲央行准备购债计划

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
路透伦敦9月5日电---英镑兑美元周三升至三个半月高位,与欧元走势一致,因有言论称,欧洲央行正在草拟一项无限制的公债购买计划,以降低西班牙与意大利的借债成本.
欧元区是英国最大贸易伙伴,若欧债危机出现任何缓解,都将被视作利好英镑,尤其是英镑兑美元.外界广泛预期欧洲央行将在周四会上宣布购债计划.
彭博报导称,欧洲央行总裁德拉吉的计划包括无限量够买公债,但将进行冲销.这减轻了投资者对计划缺乏细节的担忧.
"这篇报导推高了欧元,也导致英镑走强,"RWC Capital主管Stuart Frost表示.
"此外与欧元区相比,英国基本面看上去也稍好一些,我们预计近期内英镑将涨到1.60美元,甚至还可能升至1.62美元."
英镑兑美元GBP=D4最新报1.5915美元,上涨0.3%,之前一度高见1.5933美元,为5月中旬以来最高.包括服务业采购经理人指数(PMI)在内的近期数据支撑了英镑,这些数据让人燃起英国经济可能在摆脱衰退的希望.
交易商称,在5月16日所及高位、近期阻力位1.5997美元左右有稳定的主权投资买盘,之后是5月15日所及低点1.6115美元.
欧元兑英镑EURGBP=D4持平,缩减稍早跌幅,报0.7920英镑.
"明天欧洲央行将成为谣言时买入证实后卖出的题材.这将在未来数月拖低欧元,意味着我们将继续看到一些资金流向英镑,"德国商业银行外汇策略师Peter Kinsella称.
策略师表示,欧洲央行会议前夕,在英国没有重大数据公布的情况下,英镑或将从欧元/美元走势中寻找方向.
--编译 程琳;审校 母红
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G