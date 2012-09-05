〔欧洲汇市〕英镑追随欧元走高,因欧洲央行准备购债计划

路透伦敦9月5日电---英镑兑美元周三升至三个半月高位,与欧元走势一致,因有言论称,欧洲央行正在草拟一项无限制的公债购买计划,以降低西班牙与意大利的借债成本.

欧元区是英国最大贸易伙伴,若欧债危机出现任何缓解,都将被视作利好英镑,尤其是英镑兑美元.外界广泛预期欧洲央行将在周四会上宣布购债计划.

彭博报导称,欧洲央行总裁德拉吉的计划包括无限量够买公债,但将进行冲销.这减轻了投资者对计划缺乏细节的担忧.

"这篇报导推高了欧元,也导致英镑走强,"RWC Capital主管Stuart Frost表示.

"此外与欧元区相比,英国基本面看上去也稍好一些,我们预计近期内英镑将涨到1.60美元,甚至还可能升至1.62美元."

英镑兑美元GBP=D4最新报1.5915美元,上涨0.3%,之前一度高见1.5933美元,为5月中旬以来最高.包括服务业采购经理人指数(PMI)在内的近期数据支撑了英镑,这些数据让人燃起英国经济可能在摆脱衰退的希望.

交易商称,在5月16日所及高位、近期阻力位1.5997美元左右有稳定的主权投资买盘,之后是5月15日所及低点1.6115美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4持平,缩减稍早跌幅,报0.7920英镑.

"明天欧洲央行将成为谣言时买入证实后卖出的题材.这将在未来数月拖低欧元,意味着我们将继续看到一些资金流向英镑,"德国商业银行外汇策略师Peter Kinsella称.

策略师表示,欧洲央行会议前夕,在英国没有重大数据公布的情况下,英镑或将从欧元/美元走势中寻找方向.

--编译 程琳;审校 母红

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