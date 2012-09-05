〔欧元债市〕西班牙公债上扬,市场静待欧洲央行会议

* 意大利和西班牙公债大涨,受助于欧洲央行购债暗示

* 德债显示较强的抗跌性,尽管公债标售结果不佳且二线公债上扬

* 预计欧洲央行会议前,西班牙公债标售将获强劲需求

路透伦敦9月5日电---西班牙和意大利公债周三大涨,因对欧洲央行将宣布大规模冲消式购债计划的预期重燃.欧洲央行将于周四举行政策会议.

市场急切期待欧洲央行总裁德拉吉将采取哪些具体举措兑现其作出的,尽全力保持欧元区完整的承诺.今日彭博援引两位央行消息人士的话报导称,欧洲央行的购债行动没有限制.

"在购债计划内容被外泄后,外围公债获得一点买需,不过说实话,很多内容我们已从之前泄露的消息中略知一二,"一位交易商表示.

欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.[ID:nSB1762306]这扶助缓解了投资者对欧洲央行购债行动将使他们在违约受偿次序中进一步往后靠的担忧.

两消息人士并称,欧洲央行将冲销新的公债购买行动,但其中一人表示此举仍是一个选项,而非势在必行.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB大跌至一周来最低,回落16个基点,报6.46%.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB急挫14个基点,报5.54%.

不过,对避险德债的需求尽管有所减少,但幅度并不很大,暗示市场对周四欧洲央行会议是否能完全消除对西班牙财政状况的担忧仍持谨慎态度.

德债期货FGBLc1收跌37个跳动点,报143.13.10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬4个基点,报1.43%,远高于7月低点1.126%,但仍处于历史低位.

欧洲央行推出购债计划的可能性越来越高,导致市场预期西班牙周四将成功进行两年,三年和四年期公债标售.标售结束后几小时,德拉吉将在政策会议后的记者会上发表讲话.(完)

--编译 母红;审校 程琳

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