〔欧洲政经〕大选前夕两个支持抒困的荷兰政党在民调中领先

路透阿姆斯特丹9月5日电---周三公布的两项调查显示,荷兰两个支持抒困且亲欧洲的政党在民调中领先.荷兰大选将在一周后举行,欧债危机和撙节措施是此次大选的两大主导因素.

两项调查显示,荷兰首相吕特(Mark Rutte)所属的自由党或将赢得最多席位,其次是劳工党,后者支持欧元但反对实施严厉的撙节措施.

荷兰大选将于9月12日进行,海外对此密切关注.选举结果将决定这个长期以来被视作欧元区核心成员的国家是否会继续支持德国争取制定预算纪律的努力.

不过,有许多荷兰选民仍未拿定主意,因此分析师称结果仍不确定.(完)