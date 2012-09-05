〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因获利了结收跌,收割高峰期将近

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透9月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,交易商称,受累于获利了结,以及与美国玉米收割相关的季节性抛售.
美国中西部玉米现货价格走软,因玉米收割正在进行中.
美国农业部报告显示,上周玉米收割率为10%,为纪录最快速度,但不及分析师预估的12%.飓风艾萨克带来的降雨使收割速度放缓.之前一周玉米收割率为6%,上年同期为3%,五年均值为3%.
一位农业气象学家周一表示,预计美国中西部中部今日仍有降雨,这将使玉米和大豆收割放缓,但也在冬麦播种前增加了土壤的湿度.
12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报42.
12月玉米合约CZ2收跌14-1/4美分,结算价报7.90-3/4美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为188,892口.(完)
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--编译 母红;审校 程琳
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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