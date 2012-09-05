〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因获利了结收跌,收割高峰期将近

路透9月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,交易商称,受累于获利了结,以及与美国玉米收割相关的季节性抛售.

美国中西部玉米现货价格走软,因玉米收割正在进行中.

美国农业部报告显示,上周玉米收割率为10%,为纪录最快速度,但不及分析师预估的12%.飓风艾萨克带来的降雨使收割速度放缓.之前一周玉米收割率为6%,上年同期为3%,五年均值为3%.

一位农业气象学家周一表示,预计美国中西部中部今日仍有降雨,这将使玉米和大豆收割放缓,但也在冬麦播种前增加了土壤的湿度.

12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报42.

12月玉米合约CZ2收跌14-1/4美分,结算价报7.90-3/4美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为188,892口.(完)

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