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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 05:53 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于降雨和出口需求疲弱

路透9月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三连续第四日收跌,交易商称,降雨预报提振了对冬麦种植条件良好的预期.

出口市场对美国小麦的需求不旺,加重了价格压力,小麦合约在过去四个交易日中累积回落4.1%.

指标CBOT-12月软红冬麦期货WZ2周三盘中跌至关键支撑位50日移动均线之下,为6月19日以来首见.

MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示,预计美国中西部中部周三有雨,周四降雨覆盖范围将扩大至大平原中部,周五降雨将移至中西部南部和三角洲地区.

在出口市场上,俄罗斯小麦的售价约为每吨40美元,低于美国小麦售价.

乌克兰农业部和谷物交易商工会同意,2012/13年谷物出口量不超过1,940万吨.

9月小麦期货WU2结算价收挫20-1/4美分,报每蒲式耳8.45-3/4美元.

今日小麦预估成交量为67,118口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 程琳

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