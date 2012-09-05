〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于降雨和出口需求疲弱

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透9月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三连续第四日收跌,交易商称,降雨预报提振了对冬麦种植条件良好的预期.
出口市场对美国小麦的需求不旺,加重了价格压力,小麦合约在过去四个交易日中累积回落4.1%.
指标CBOT-12月软红冬麦期货WZ2周三盘中跌至关键支撑位50日移动均线之下,为6月19日以来首见.
MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示,预计美国中西部中部周三有雨,周四降雨覆盖范围将扩大至大平原中部,周五降雨将移至中西部南部和三角洲地区.
在出口市场上,俄罗斯小麦的售价约为每吨40美元,低于美国小麦售价.
乌克兰农业部和谷物交易商工会同意,2012/13年谷物出口量不超过1,940万吨.
9月小麦期货WU2结算价收挫20-1/4美分,报每蒲式耳8.45-3/4美元.
今日小麦预估成交量为67,118口.(完)
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--编译 母红;审校 程琳
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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