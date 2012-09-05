〔纽约期市〕可可期货飙升至年内高位,原糖期货跌至三个月低点

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透纽约/伦敦9月5日电---可可期货周三大涨逾3%,创下年内高位,因庞大的投机客净多仓进一步增多.洲际交易所(ICE)原糖期货延续跌势,连续第二天创三个月低点.
ICE阿拉比卡咖啡期货下跌,收在九周低点,因登记库存继续增多并达到两年高位.
ICE-12月可可期货CCc2扩大涨幅,跳升103美元,或4%,收报每吨2,654美元,为该合约自2011年11月8日以来的最高收位.结算后,该合约攀升4.9%,触及日高2,675美元.
"我认为,在最高可能测试2,700美元的心理预期下,终端用户因为担忧而买入,投机客也进一步增加多仓,"RJO Futures资深市场策略师Hector Galvan说道.
伦敦12月可可期货LCCZ2跳涨51英镑,或3.1%,收于每吨1,720英镑,为该合约自2011年10月28日来最高结算价.
"这主要是投机客做多所致.投机客逢高就买,所以每次市场上涨他们就买进.这跟现实无关,"纽约一名资深可可交易员称.
截至8月28日当周,投机客所持ICE可可期货和期权净多头仓位增至7,593口,为一年半来最高,伦敦可可净多头仓位增加4,454口,至58,801.
ICE-10月原糖期货SBc1下跌0.33美分,或1.7%,报每磅19.01美分,此为近月合约自6月4日来的最低结算价.
经纪商预计该合约还有下跌空间.
"未来几天似乎有可能测试19美分,"Sucden Financial的Thomas Kujawa称.
交易员称,巴西丰收以及北半球大量新供应上市的前景,拖累原糖期货价格.
交易员指出,在9月28日近月合约到期前,投资人将10月合约展期至3月合约SBH3,占到今日很大一部分成交量.
伦敦10月白糖期货LSUc1收低5.20美元,或0.9%,报每吨552.20美元.
ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2跌4.70美分,或2.8%,至每磅1.6060美元,为6月25日来最低.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低43美元,或2.1%,报每吨2,038美元.(完)
--编译 程琳;审校 母红
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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