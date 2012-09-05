〔纽约期市〕可可期货飙升至年内高位,原糖期货跌至三个月低点

路透纽约/伦敦9月5日电---可可期货周三大涨逾3%,创下年内高位,因庞大的投机客净多仓进一步增多.洲际交易所(ICE)原糖期货延续跌势,连续第二天创三个月低点.

ICE阿拉比卡咖啡期货下跌,收在九周低点,因登记库存继续增多并达到两年高位.

ICE-12月可可期货CCc2扩大涨幅,跳升103美元,或4%,收报每吨2,654美元,为该合约自2011年11月8日以来的最高收位.结算后,该合约攀升4.9%,触及日高2,675美元.

"我认为,在最高可能测试2,700美元的心理预期下,终端用户因为担忧而买入,投机客也进一步增加多仓,"RJO Futures资深市场策略师Hector Galvan说道.

伦敦12月可可期货LCCZ2跳涨51英镑,或3.1%,收于每吨1,720英镑,为该合约自2011年10月28日来最高结算价.

"这主要是投机客做多所致.投机客逢高就买,所以每次市场上涨他们就买进.这跟现实无关,"纽约一名资深可可交易员称.

截至8月28日当周,投机客所持ICE可可期货和期权净多头仓位增至7,593口,为一年半来最高,伦敦可可净多头仓位增加4,454口,至58,801.

ICE-10月原糖期货SBc1下跌0.33美分,或1.7%,报每磅19.01美分,此为近月合约自6月4日来的最低结算价.

经纪商预计该合约还有下跌空间.

"未来几天似乎有可能测试19美分,"Sucden Financial的Thomas Kujawa称.

交易员称,巴西丰收以及北半球大量新供应上市的前景,拖累原糖期货价格.

交易员指出,在9月28日近月合约到期前,投资人将10月合约展期至3月合约SBH3,占到今日很大一部分成交量.

伦敦10月白糖期货LSUc1收低5.20美元,或0.9%,报每吨552.20美元.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2跌4.70美分,或2.8%,至每磅1.6060美元,为6月25日来最低.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低43美元,或2.1%,报每吨2,038美元.(完)