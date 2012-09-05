〔纽约期市〕ICE期棉收低,继续从三个月高位回落

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透纽约9月5日电---棉花期货周三连续第二天下跌,因需求前景欠佳,且技术面转弱,显示期棉或跌向70美分水准.
飓风艾萨克对密西西比和路易斯安那州作物造成的破坏有限,使上周涨到三个月高位77.49美分的市场易出现逆转.
"这使期棉在技术面变得脆弱,因为无法达到这个高位.之前只是建立起交易区间的高端."独立棉花分析师Mike Stevens表示.
周末有关中国出售国储棉花,以及中美制造业数据更加疲软的消息,增添了本周的利空氛围.
"市场缺乏利多因素的提振,所以如果棉花价格涨不上去,就会试着回落,"Stevens称.
洲际交易所(ICE)指标月12月期棉CTZ2收低0.33美分,报75.35美分,盘中介于74.80-76.00美分.
汤森路透初步数据显示,ICE期棉成交量在纽约尾盘时段高于15,000口,较30日均值低近40%.(完)
--编译 程琳;审校 母红
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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