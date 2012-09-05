〔纽约期市〕ICE期棉收低,继续从三个月高位回落

路透纽约9月5日电---棉花期货周三连续第二天下跌,因需求前景欠佳,且技术面转弱,显示期棉或跌向70美分水准.

飓风艾萨克对密西西比和路易斯安那州作物造成的破坏有限,使上周涨到三个月高位77.49美分的市场易出现逆转.

"这使期棉在技术面变得脆弱,因为无法达到这个高位.之前只是建立起交易区间的高端."独立棉花分析师Mike Stevens表示.

周末有关中国出售国储棉花,以及中美制造业数据更加疲软的消息,增添了本周的利空氛围.

"市场缺乏利多因素的提振,所以如果棉花价格涨不上去,就会试着回落,"Stevens称.

洲际交易所(ICE)指标月12月期棉CTZ2收低0.33美分,报75.35美分,盘中介于74.80-76.00美分.

汤森路透初步数据显示,ICE期棉成交量在纽约尾盘时段高于15,000口,较30日均值低近40%.(完)