〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受累于获利了结和现货市场走低

路透9月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低,交易商称,因现货市场疲弱,收割加速促使投资者在昨日价格触及近18美元的历史高位后锁定获利.

交投活跃的11月大豆合约SX2盘中回落1.2%,为三周半最大跌幅.收盘下跌20-3/4美分,报每蒲式耳17.47-1/2美元.

9月大豆合约SU2回落23美分,或1.3%,报17.48美元,周二触及纪录高位17.94-3/4美元.

随着美国中西部大豆收割高峰期的快速临近,现货市场价格承压,因谷物贸易商为大量涌入的新作供应作准备.玉米种植带中部价格下跌多至25美分.

美国农业部周二表示,截至周日,美国大豆优良率为30%,与之前一周持平,且为1988年以来最低.

本周中西部将迎来降雨,但降雨来得太晚,无法挽回美国56年来最严重乾旱对多数大豆作物造成的损害.

在美国农业部下周公布月度供需报告前,价格呈区间走势.

11月大豆期货SX2收跌20-3/4美分,报17.47-1/2美元.

9月豆粕合约SMU2收低9.4美元,收报每短吨532.0美元.

9月豆油合约BOU2收挫0.21美分,报每磅57.36美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为171,844口,豆粕期货为64,806口,豆油期货为80,710口.

以下为CBOT农产品期货在1911 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 789.75 -17.25 -2.1% 22.2%

CBOT大豆Sc1 1748.00 -23.00 -1.3% 45.8%

CBOT豆粕SMc1 532.00 -9.40 -1.7% 71.9%

CBOT豆油BOc1 57.36 -0.21 -0.4% 10.1%

CBOT小麦Wc1 845.75 -20.25 -2.3% 29.6%

CBOT稻米RRc1 1467.50 -24.50 -1.6% 0.5%

EU小麦BL2H0 259.75 -3.00 -1.1% 28.3%

NYMEX原油期货CLc1 95.46 0.16 0.2% -3.4%

道琼工业指数.DJI 13,043 7 0.1% 6.8%

现货金XAU= 1691.46 -2.68 -0.2% 8.2%

欧元/美元EUR= 1.2596 0.0031 0.3% -2.7%

美元指数.DXY 81.2510 -0.0610 -0.1% 1.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 684 -9 -1.3% -60.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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