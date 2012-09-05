〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受累于获利了结和现货市场走低

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透9月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低,交易商称,因现货市场疲弱,收割加速促使投资者在昨日价格触及近18美元的历史高位后锁定获利.
交投活跃的11月大豆合约SX2盘中回落1.2%,为三周半最大跌幅.收盘下跌20-3/4美分,报每蒲式耳17.47-1/2美元.
9月大豆合约SU2回落23美分,或1.3%,报17.48美元,周二触及纪录高位17.94-3/4美元.
随着美国中西部大豆收割高峰期的快速临近,现货市场价格承压,因谷物贸易商为大量涌入的新作供应作准备.玉米种植带中部价格下跌多至25美分.
美国农业部周二表示,截至周日,美国大豆优良率为30%,与之前一周持平,且为1988年以来最低.
本周中西部将迎来降雨,但降雨来得太晚,无法挽回美国56年来最严重乾旱对多数大豆作物造成的损害.
在美国农业部下周公布月度供需报告前,价格呈区间走势.
11月大豆期货SX2收跌20-3/4美分,报17.47-1/2美元.
9月豆粕合约SMU2收低9.4美元,收报每短吨532.0美元.
9月豆油合约BOU2收挫0.21美分,报每磅57.36美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为171,844口,豆粕期货为64,806口,豆油期货为80,710口.
以下为CBOT农产品期货在1911 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 789.75 -17.25 -2.1% 22.2%
CBOT大豆Sc1 1748.00 -23.00 -1.3% 45.8%
CBOT豆粕SMc1 532.00 -9.40 -1.7% 71.9%
CBOT豆油BOc1 57.36 -0.21 -0.4% 10.1%
CBOT小麦Wc1 845.75 -20.25 -2.3% 29.6%
CBOT稻米RRc1 1467.50 -24.50 -1.6% 0.5%
EU小麦BL2H0 259.75 -3.00 -1.1% 28.3%
NYMEX原油期货CLc1 95.46 0.16 0.2% -3.4%
道琼工业指数.DJI 13,043 7 0.1% 6.8%
现货金XAU= 1691.46 -2.68 -0.2% 8.2%
欧元/美元EUR= 1.2596 0.0031 0.3% -2.7%
美元指数.DXY 81.2510 -0.0610 -0.1% 1.3%
波罗的海
干散货指数.BADI 684 -9 -1.3% -60.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 程琳
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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