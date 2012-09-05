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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 04:48 BJT

〔标题新闻〕中海油已正式要求美国政府对其收购Nexen交易可能引发的国家安全忧虑进行审查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8K5F4E]

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