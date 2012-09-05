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市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 05:04 BJT

〔加拿大股市〕收高,因欧洲央行救市的希望提振银行类股

路透多伦多9月5日电---加拿大主要股指周三收高,因对欧洲央行推出大举购债计划的希望提振银行板块.

加拿大三大银行均涨逾1%.欧洲央行料将于周四宣布压低西班牙、意大利借款成本的有力措施.

"有乐观预期认为,德拉吉明天会宣布全面计划,包括增强西班牙银行业的措施,以及购债会在特定的收益率水平进行,但不会设定规模限制."Sentry Select Capital Corp资深投资组合经理Michael Simpson表示.

Simpson称,如果欧洲银行体系增强,加拿大银行类股将立即受益,欧洲经济前景改善最终也会提振加拿大资源股.

矿业与能源股小涨,Potash Corp(POT.TO)以1.8%的涨幅领先.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高48.44点,或0.41%,报11,990.14点.

加拿大皇家银行(RY.TO)上涨1.4%,多伦多道明银行(TD.TO) 涨1.2%,加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)涨1.2%.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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