〔加拿大股市〕收高,因欧洲央行救市的希望提振银行类股

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透多伦多9月5日电---加拿大主要股指周三收高,因对欧洲央行推出大举购债计划的希望提振银行板块.
加拿大三大银行均涨逾1%.欧洲央行料将于周四宣布压低西班牙、意大利借款成本的有力措施.
"有乐观预期认为,德拉吉明天会宣布全面计划,包括增强西班牙银行业的措施,以及购债会在特定的收益率水平进行,但不会设定规模限制."Sentry Select Capital Corp资深投资组合经理Michael Simpson表示.
Simpson称,如果欧洲银行体系增强,加拿大银行类股将立即受益,欧洲经济前景改善最终也会提振加拿大资源股.
矿业与能源股小涨,Potash Corp(POT.TO)以1.8%的涨幅领先.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高48.44点,或0.41%,报11,990.14点.
加拿大皇家银行(RY.TO)上涨1.4%,多伦多道明银行(TD.TO) 涨1.2%,加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)涨1.2%.(完)
--编译 程琳;审校 母红
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路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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