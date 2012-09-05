日韩经济指标预测--9月6日-9月13日****

标题新闻：松下将在浙江设立管理其在华家电业务的公司，目标在2018年提升销售至133亿元－日经
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路透9月6日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月5日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,477
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,350
9月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728
9月7日(五)
0500 日本领先指标 7月 -- -2.6
同时指标 -- -2.0
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.1%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +0.7%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余4,333
(较上年同期) -- -19.6%
2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3%
环比年率 -- +1.4%
9月10日(一)
0500 日本消费者信心指数 8月 -- 39.7
2350 日本企业调查指数 第三季 -- -5.7
9月11日(二)
2300 韩国失业率 8月 -- 3.1%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -2.1%
2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- +5.6%
(较上年同期) -- -9.9%
9月12日(三)
0300 韩国L货供额 7月 -- +9.6%
-- 韩国央行利率决议 9月 -- 3.00%
9月13日(四)
2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- +2.2%
进口价格(较上年同期) -- -1.0% (完)
--整理 肖群英;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G