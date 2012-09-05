澳新经济指标预测--9月6日-9月13日****

标题新闻：松下将在浙江设立管理其在华家电业务的公司，目标在2018年提升销售至133亿元－日经
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路透9月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月6日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加0.5 增加1.4
全职就业人数(万人) -- 增加0.92
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
9月7日(五)
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差3 顺差0.09
出口 -- 持平
进口 -- -2%
9月9日(日)
0130 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.7%
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月10日(一)
0130 澳洲投资房屋融资 7月 -- +4.9%
房屋融资 -- +1.3%
9月11日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 负3
企业信心指数 -- 正4
9月12日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -2.5%
0130 澳洲房屋开工 第二季 -- -12.6%
2100 新西兰央行利率决议 9月 2.50% 2.50%
9月13日(四)
2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +0.2% (完)
--整理 肖群英;审校 徐文焰
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G