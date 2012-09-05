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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 06:19 BJT

****澳新经济指标预测--9月6日-9月13日****

路透9月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月3日当周--------------------------------

9月6日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加0.5 增加1.4

全职就业人数(万人) -- 增加0.92

就业参与率 65.2% 65.2%

失业率 5.3% 5.2%

9月7日(五)

0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差3 顺差0.09

出口 -- 持平

进口 -- -2%

9月9日(日)

0130 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.7%

----------------------------------9月10日当周--------------------------------

9月10日(一)

0130 澳洲投资房屋融资 7月 -- +4.9%

房屋融资 -- +1.3%

9月11日(二)

0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 负3

企业信心指数 -- 正4

9月12日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -2.5%

0130 澳洲房屋开工 第二季 -- -12.6%

2100 新西兰央行利率决议 9月 2.50% 2.50%

9月13日(四)

2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +0.2% (完)

--整理 肖群英;审校 徐文焰

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