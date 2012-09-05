《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月5日

标题新闻：松下将在浙江设立管理其在华家电业务的公司，目标在2018年提升销售至133亿元－日经
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.36 -0.57 -0.95 2710972
搜狐 (SOHU.O) 39.63 -0.07 -0.18 421539
网易 (NTES.O) 49.30 -1.54 -3.03 1226932
百度 (BIDU.O) 111.94 -2.57 -2.24 4763093
亚信科技 ASIA.O 12.09 -0.10 -0.82 188999
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.18 -0.20 -1.39 1490774
联电 (UMC.N) 1.98 -0.03 -1.49 558765
日月光 (ASX.N) 3.68 -0.11 -2.90 130399
矽品精密 (SPIL.O) 5.57 +0.02 +0.27 313082
和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 -0.02 -1.94 177234
友达 (AUO.N) 3.18 +0.07 +2.25 341608
中华电信 (CHT.N) 30.26 +0.20 +0.67 57803
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.99 +0.14 +0.35 1157445
香港
中国移动 (CHL.N) 52.26 -0.14 -0.27 130460
中国联通 (CHU.N) 15.81 -0.10 -0.63 157234
中国电信 (CHA.N) 55.44 -0.22 -0.40 16760
中芯国际 (SMI.N) 1.75 -0.06 -3.31 56924
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.94 +0.12 +3.14 5506
(完)
--整理 郑茵
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G