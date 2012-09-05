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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.36 -0.57 -0.95 2710972

搜狐 (SOHU.O) 39.63 -0.07 -0.18 421539

网易 (NTES.O) 49.30 -1.54 -3.03 1226932

百度 (BIDU.O) 111.94 -2.57 -2.24 4763093

亚信科技 ASIA.O 12.09 -0.10 -0.82 188999

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.18 -0.20 -1.39 1490774

联电 (UMC.N) 1.98 -0.03 -1.49 558765

日月光 (ASX.N) 3.68 -0.11 -2.90 130399

矽品精密 (SPIL.O) 5.57 +0.02 +0.27 313082

和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 -0.02 -1.94 177234

友达 (AUO.N) 3.18 +0.07 +2.25 341608

中华电信 (CHT.N) 30.26 +0.20 +0.67 57803

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.99 +0.14 +0.35 1157445

香港

中国移动 (CHL.N) 52.26 -0.14 -0.27 130460

中国联通 (CHU.N) 15.81 -0.10 -0.63 157234

中国电信 (CHA.N) 55.44 -0.22 -0.40 16760

中芯国际 (SMI.N) 1.75 -0.06 -3.31 56924

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.94 +0.12 +3.14 5506

(完)

--整理 郑茵

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