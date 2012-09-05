〔货币市场〕美四周期国库券与11天期现金管理票据标售结果强劲

路透纽约9月5日电---美国财政部周三标售的400亿美元四周期国库券和350亿美元11天期现金管理票据吸引强劲买需;而在本周标售的国库券于9月6日结算之前,一般担保品回购利率仍居高不下.

此外,伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)以及其他银行间同业拆息继续下滑,因有报导称,欧洲央行将宣布新的公债购买计划以遏制欧元区危机.

一般担保品回购利率仍偏高,而周四有大量已标售的国库券进行结算.除了周三标售的四周期国库券和11天期现金管理票据之外,财政部周二还标售了320亿美元三个月期国库券与280亿美元六个月期国库券.本周发行的这四批国库券都将在周四结算.

四周期国库券的得标利率为10.5个基点,是8月7日以来最低,且恰好与1530GMT竞标截止时的收益率(殖利率)一致.

投标倍数为4.35倍,为7月31日以来最高.Jefferies & Co副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons认为,鉴于财政部同时还标售了350亿美元11天期现金管理票据,这样的投标倍数尤其亮眼.

此外,Libor和欧元银行间拆放款利率(Euribor)下滑.英国银行业者协会表示,三个月期美元LiborUSD3MFSR=从周二的0.41185%降至0.40985%.

路透数据显示,三个月期美元Libor与隔夜利率互换(OIS)之间的利差持稳于27个基点.

Euribor周三降至历史新低,因市场预期欧洲央行或将于周四会议上,宣布公债购买计划以助抗击欧元区危机.

该央行消息人士周三还对路透表示,央行在新的购债计划中准备放弃优先债权人的地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.[ID:nSB1762306](完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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