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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--9月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月5日(三)

2350 - 8月26日-9月1日资本流动数据.

9月6日(四)

-- - 日本经济财政大臣古川元久在一个能源研讨会上发表主旨演讲.

0120 - 三个月贴现国库券标售.

0130 - 30年期公债标售.

0340 - 日本央行总裁白川方明在读卖新闻主办的研讨会上发表演讲.

企业面:

0130 - 铃木汽车(7269.T)发布新款微型车Wagon R.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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