《美国重要政经日程》--9月6日

标题新闻：美国参议院民主党领袖舒默预计共和党会在国会废除奥巴马医保法案的尝试中失败
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布天然气库存.
1500 - EIA公布石油库存和产量数据.
1500 - 财政部宣布标售三个月及六个月期国库券,三年期、10年期和30年期公债.
2000 - 农业部每周例行发布世界棉花价格.
2000 - 美国投资公司协会(ICI)发布一周货币市场共同基金数据.
2030 - 美联储公布一周资产负债表.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透伦敦2月27日 - 市场研究机构GfK周一公布的调查显示，英国2月 消费者信心下降，有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年英国公 投退欧推高了通胀。 以下为数据表格: 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 GfK消费者信心指数 -6 -5 -7 -8 -3 -1 -7 个人财务 过去12个月 1 3 0 1 3 2 0 未来12个月 3 7 3 2 6 7 4 经济状况 过去12个月 -21 -24 -26 -25 -19 -16 -23 未来12个月 -20 -23 -23 -22 -17 -9 -22 大额采购意愿 5
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