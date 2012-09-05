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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 06:40 BJT

全球外汇市场9月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0340 - 日本央行总裁白川方明讲话

0530 - 法国第二季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

0730 - 瑞典央行宣布利率决定

0800 - 意大利7月对非欧盟贸易收支

0900 - 欧元区GDP第二季修正值

1000 - 德国7月工业订单

1100 - 英国央行利率决定

1130 - Challenger公布8月美国企业计划裁员人数

1145 - 欧洲央行利率决定

1215 - ADP公布8月美国民间就业人数

1230 - 美国一周初请失业金人数

1300 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话

1400 - 美国8月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)

1630 - 欧洲央行总裁德拉吉讲话

2030 - 美国联邦储备理事会一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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