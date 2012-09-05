全球外汇市场9月6日主要消息

标题新闻：松下将在浙江设立管理其在华家电业务的公司，目标在2018年提升销售至133亿元－日经
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(除特别说明外,均为GMT时间)
0340 - 日本央行总裁白川方明讲话
0530 - 法国第二季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
0730 - 瑞典央行宣布利率决定
0800 - 意大利7月对非欧盟贸易收支
0900 - 欧元区GDP第二季修正值
1000 - 德国7月工业订单
1100 - 英国央行利率决定
1130 - Challenger公布8月美国企业计划裁员人数
1145 - 欧洲央行利率决定
1215 - ADP公布8月美国民间就业人数
1230 - 美国一周初请失业金人数
1300 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话
1400 - 美国8月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)
1630 - 欧洲央行总裁德拉吉讲话
2030 - 美国联邦储备理事会一周资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 吴云凌
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G