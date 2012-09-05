〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因巴拿马型船舶活动低迷

标题新闻：松下将在浙江设立管理其在华家电业务的公司，目标在2018年提升销售至133亿元－日经
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路透9月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下跌,因巴拿马型船运活动迟滞.
波罗的海乾散货运价指数跌1.3%,至684点.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌5.69%至647点.日均获利减少311美元至5,141.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
Intermodal在报告中说道,尽管市场内涌现出很多的新的询价,但巴拿马型船舶表现仍低迷.
不过,波罗的海海岬型船运价指数.BACI升0.17%,至1,188点.海岬型船舶日均获利增加32美元至3,497美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
灵便型船舶的日均获利减少14美元至6,623,超灵便型船舶的日均获利下滑41美元至8,834.
--编译 孙茉莉;审校 张涛
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路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G