〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因巴拿马型船舶活动低迷

路透9月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下跌,因巴拿马型船运活动迟滞.

波罗的海乾散货运价指数跌1.3%,至684点.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌5.69%至647点.日均获利减少311美元至5,141.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

Intermodal在报告中说道,尽管市场内涌现出很多的新的询价,但巴拿马型船舶表现仍低迷.

不过,波罗的海海岬型船运价指数.BACI升0.17%,至1,188点.海岬型船舶日均获利增加32美元至3,497美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

灵便型船舶的日均获利减少14美元至6,623,超灵便型船舶的日均获利下滑41美元至8,834.