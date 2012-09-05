〔美国股市〕亚洲企业ADR剧挫,受本国股市跌势拖累

路透纽约9月5日电---亚洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三大幅下跌,因受全球成长忧虑的打压,香港股市录得逾六周来最大单日跌幅,而日股日经指数收于近五周收盘低位附近.

中国股市受到银行和能源股拖累走低,此前券商调降评级以及煤炭价格的滑落加深了对国内经济不振的担忧.煤矿企业兖州煤业ADRYZC.N急挫6%.

疲软的美国制造业和建筑支出数据加剧了对全球经济的担忧,令众多日本绩优股走低,索尼(SNE.N)下滑2%至11.07美元,佳能(CAJ.N)跌3%至31.62美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.13%,中国和日本国家指数.BKCN.BKJP均收低约1%.

市场整体来看,在周四欧洲央行(ECB)会议之前投资者不愿大举下注.此次会议上欧央行可能会宣布新的政策来帮助遏制欧元区债务危机.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.31%,标准普尔500指数.SPX下跌0.11%.

诺基亚(NOK.N)下挫将近16%,此前该公司推出的新款Lumina智能手机令投资者失望.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.2%.而泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘几近持平.(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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