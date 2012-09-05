〔韩国数据〕第二季GDP修正为较上季成长0.3%,逊于初值--央行

标题新闻：美国参议院民主党领袖舒默预计共和党会在国会废除奥巴马医保法案的尝试中失败
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路透首尔9月6日电---韩国央行周四公布,第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)修正为较上季成长0.3%,略低于初值,且低于第一季的成长0.9%.
数据显示,韩国第二季GDP较上年同期修正为成长2.3%,亦低于初值.第一季GDP较上年同期成长2.8%.
韩国央行在7月26日公布的第二季GDP初值为较前季成长0.4%,较上年同期成长2.4%.
修正后的数据显示,第二季民间消费经季节调整后较前季成长0.4%,初值为成长0.5%.(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
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路透伦敦2月27日 - 市场研究机构GfK周一公布的调查显示，英国2月 消费者信心下降，有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年英国公 投退欧推高了通胀。 以下为数据表格: 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 GfK消费者信心指数 -6 -5 -7 -8 -3 -1 -7 个人财务 过去12个月 1 3 0 1 3 2 0 未来12个月 3 7 3 2 6 7 4 经济状况 过去12个月 -21 -24 -26 -25 -19 -16 -23 未来12个月 -20 -23 -23 -22 -17 -9 -22 大额采购意愿 5
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