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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 07:20 BJT

〔韩国数据〕第二季GDP修正为较上季成长0.3%,逊于初值--央行

路透首尔9月6日电---韩国央行周四公布,第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)修正为较上季成长0.3%,略低于初值,且低于第一季的成长0.9%.

数据显示,韩国第二季GDP较上年同期修正为成长2.3%,亦低于初值.第一季GDP较上年同期成长2.8%.

韩国央行在7月26日公布的第二季GDP初值为较前季成长0.4%,较上年同期成长2.4%.

修正后的数据显示,第二季民间消费经季节调整后较前季成长0.4%,初值为成长0.5%.(完)

--编译 吴云凌;审校 张荻

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