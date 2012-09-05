(重温稿)〔路透调查〕英国央行料在11月扩大量化宽松规模至4,250亿英镑

标题新闻：美国参议院民主党领袖舒默预计共和党会在国会废除奥巴马医保法案的尝试中失败
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* 预料英国央行9月6日会议维持政策不变
* 英国央行资产购买总规模将达4,250亿英镑
* 银行利率至少在2014年4月前不会调整
路透伦敦8月30日电---路透调查显示,面对一潭死水般毫无起色的经济,英国央行料将进一步扩增其3,750亿英镑的量化宽松计划,料最终再追加500亿英镑的购债额度.不过,扩增举动估计要等到11月才可能推出.
随着一系列黯淡的经济数据出炉,且英国政府坚称不会缩减其严厉的撙节计划,这让大多数分析师相信,英国央行将采取进一步印钞举措,不过分析师普遍预料英国央行在9月6日会议上仍将维持政策不变.
调查还显示,略超过多数的分析师称,即便英国经济陷入衰退,财政大臣奥斯本(George Osborne)应坚定执行大幅削减开支的计划,这与上月调查的观点基本相同.
而英国央行将在11月向国内银行体系再度挹注500亿英镑资金,令购债总规模扩大至4,250亿英镑,约相当于英国国内生产总值(GDP)的四分之一.
这与两周前的调查结果一致.
"基本状况是,过去几年英国经济增速几乎为零,我们预料在今年剩余时间内或2013年都难以明显改善,"花旗分析师Michael Saunders说.
"鉴于经济前景将长期停滞,我们相信英国经济需要更多刺激措施,"Saunders并称,他是预料英国央行最终量化宽松规模达5,000亿英镑的两位受访分析师之一.
本周访问的46位分析师中,39人预计英国央行将扩大量化宽松规模,其中超过一半的分析师预料增加500亿英镑.
英国央行在三年前调降利率至0.5%的纪录低位.调查预估中值显示,预料最早在2014年4月前不会调整借款利率.
鉴于进一步降息的空间不大,英国央行转向量化宽松.但有少数且他们的人数还在逐步增加的分析师预料,英国央行或进一步降息至0.25%.一位受访者甚至称,英国央行将调低利率至零.
英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在上周表示,不认为目前有必要扩大资产购买计划.[ID:nSB1740408](完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
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