(重温稿)〔路透调查〕欧洲央行总裁德拉吉下周会议将公布更多买债计画内容

标题新闻：美国参议院民主党领袖舒默预计共和党会在国会废除奥巴马医保法案的尝试中失败
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* 德拉吉9月6日料将充实买债计画内容
* 极少分析师预期德拉吉将透露目标收益率
* 欧洲央行9月6日是否调降再融资利率,分析师看法分歧
路透伦敦8月29日电---路透调查显示,分析师预期欧洲央行总裁德拉吉下周将为8月宣布的买债方案补充更多具体内容,但极少分析师预期他会透露核心细节.
这项调查于本周进行,结果显示分析师强烈预期德拉吉届时将阐释央行购买公债计画,以拉低西班牙及意大利举债成本.对于央行此一行动的臆测,已带动全球金融市场上扬.
但62位受访分析师中,48人认为欧洲央行不太可能设置一个上限,也就是央行入市的特定水位.
许多受访者表示,欧洲央行可能会以一个公债收益率(殖利率)区间为目标,但不会公布这个区间.
央行消息人士上周向路透表示,欧洲央行考虑设定一个"隐性目标",但不会对外公布.[ID:nSB1740802]
欧洲央行下周是否会将主要再融资利率由0.75%降至0.5%纪录新低,分析师看法分歧.
对于欧洲央行9月会议是否维持再融资利率不变,正反看法平分秋色--70人中有36人预期不变.
但多数分析师仍预期年底之前会有一次降息,若欧洲央行9月没有降息,则10月最有可能.
"高油价导致通货膨胀有再度升高的危险,这有可能会使欧洲央行不愿降息,但基于数据疲软,且货币市场利率目前远低于再融资利率,整体来看我们预期央行会降息,"AIB首席债券经济分析师Oliver Mangan称.
欧洲央行下周亦将公布最新央行内部经济成长及通货膨胀预估.
42位受访分析师中,36人认为欧洲央行将再度调降今明两年国内生产总值(GDP)展望,多数分析师称央行将维持通货膨胀预估不变.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王兴亚
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路透伦敦2月27日 - 市场研究机构GfK周一公布的调查显示，英国2月 消费者信心下降，有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年英国公 投退欧推高了通胀。 以下为数据表格: 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 GfK消费者信心指数 -6 -5 -7 -8 -3 -1 -7 个人财务 过去12个月 1 3 0 1 3 2 0 未来12个月 3 7 3 2 6 7 4 经济状况 过去12个月 -21 -24 -26 -25 -19 -16 -23 未来12个月 -20 -23 -23 -22 -17 -9 -22 大额采购意愿 5
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