〔东京汇市〕欧元惟ECB政策马首是瞻,澳元呈防御态势

中国棉花：国家储备棉轮出销售之前中国纺织厂商纷纷削减库存
中国发改委去年年底公布，2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始，截止时间暂定为8月底，每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。中国政府在寻求削减其大规模的陈棉库存。
* 市场等待欧洲央行采取危机应对措施
* 欧元在上扬后持坚
* 澳元仍处于防御态势,关注澳洲就业数据
路透悉尼9月6日电---欧元周四在亚洲市场持坚,隔夜曾大幅上扬,因对欧洲央行将宣布缓解受困欧元区国家融资困境计划的期望重现.
欧元/美元EUR=从1.2502美元的低点上扬至1.2625美元的高位.最新报1.2596美元,接近8月31日触及的约1.2638美元的八周高位.
中国发改委去年年底公布，2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始，截止时间暂定为8月底，每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。中国政府在寻求削减其大规模的陈棉库存。
0246GMT * 动能指标显示，5日、10日和20日均线以及周移动均线上行 * 向上目标看200周均线水平1.0872新西兰元，该水平自2012年以来就是一大阻力 * 上周公布的澳洲GDP影响巨大，澳洲1月零售销售反弹 * 亚洲市场波动区间在初步支撑位和阻力位1.0780/1.0817新西兰元之间 * 图表：http://reut.rs/2lQtAYw (完) (编译 孙国玉；审校 王颖)
路透台北3月6日 - 台湾行政院主计长周一表示，今年经济成长稳定乐观。而行政院今年希望扩大公共建设支出，规划的财源多元，举债只是其中一种方式。