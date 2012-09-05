〔东京汇市〕欧元惟ECB政策马首是瞻,澳元呈防御态势

《汇市简讯》澳元/新西兰元创新高

0246GMT * 动能指标显示，5日、10日和20日均线以及周移动均线上行 * 向上目标看200周均线水平1.0872新西兰元，该水平自2012年以来就是一大阻力 * 上周公布的澳洲GDP影响巨大，澳洲1月零售销售反弹 * 亚洲市场波动区间在初步支撑位和阻力位1.0780/1.0817新西兰元之间 * 图表：http://reut.rs/2lQtAYw (完) (编译 孙国玉；审校 王颖)