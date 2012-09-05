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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 07:18 BJT

〔东京汇市〕欧元惟ECB政策马首是瞻,澳元呈防御态势

* 市场等待欧洲央行采取危机应对措施

* 欧元在上扬后持坚

* 澳元仍处于防御态势,关注澳洲就业数据

路透悉尼9月6日电---欧元周四在亚洲市场持坚,隔夜曾大幅上扬,因对欧洲央行将宣布缓解受困欧元区国家融资困境计划的期望重现.

欧元/美元EUR=从1.2502美元的低点上扬至1.2625美元的高位.最新报1.2596美元,接近8月31日触及的约1.2638美元的八周高位.

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