《欧美金融市场假期一览表》--9月6日-12月31日

表格：英国2月消费者信心指数降至负6--GfK

路透伦敦2月27日 - 市场研究机构GfK周一公布的调查显示，英国2月 消费者信心下降，有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年英国公 投退欧推高了通胀。 以下为数据表格: 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 GfK消费者信心指数 -6 -5 -7 -8 -3 -1 -7 个人财务 过去12个月 1 3 0 1 3 2 0 未来12个月 3 7 3 2 6 7 4 经济状况 过去12个月 -21 -24 -26 -25 -19 -16 -23 未来12个月 -20 -23 -23 -22 -17 -9 -22 大额采购意愿 5