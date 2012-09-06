〔企业并购〕中国联想以1.48亿美元收购巴西最大电子厂商CCE(更新版)

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
(新增细节)
* 交易基本价格定为1.48亿美元,还可能做出调整
* CCE为巴西最大的消费电子生产商
* 收购将使联想在巴西的PC市场份额翻倍
路透圣保罗/香港9月5日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团(0992.HK)周三同意收购巴西电子厂商CCE,联想认为巴西的消费市场很有潜力,能助其提振正在放缓的获利增长.
在提交给证券监管机构的文件中宣布的这项交易,基本价格定为3亿巴西雷亚尔(1.48亿美元),还有做出调整的可能.付款方式包括股票和现金,可能还包括另外4亿雷亚尔,这将根据截止于2016年12月的未来四年企业运营指标而定.
"甚至在目前相对动荡的市场环境中,巴西的(PC)增长率仍然很乐观,"联想财务长黄伟明(Wong Wai Ming)在专访中告诉路透."如果我们要选择高速增长的大型市场,显然巴西是一个考虑对象."
CCE是巴西国内最大的电子产品生产商,产品包括PC、DVD播放器和音响等.联想收购CCE,可以使其在巴西PC市场份额增长近一倍.巴西为全球第六大经济体.
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。