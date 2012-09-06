〔企业并购〕中国联想以1.48亿美元收购巴西最大电子厂商CCE(更新版)

(新增细节)

* 交易基本价格定为1.48亿美元,还可能做出调整

* CCE为巴西最大的消费电子生产商

* 收购将使联想在巴西的PC市场份额翻倍

路透圣保罗/香港9月5日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团(0992.HK)周三同意收购巴西电子厂商CCE,联想认为巴西的消费市场很有潜力,能助其提振正在放缓的获利增长.

在提交给证券监管机构的文件中宣布的这项交易,基本价格定为3亿巴西雷亚尔(1.48亿美元),还有做出调整的可能.付款方式包括股票和现金,可能还包括另外4亿雷亚尔,这将根据截止于2016年12月的未来四年企业运营指标而定.

"甚至在目前相对动荡的市场环境中,巴西的(PC)增长率仍然很乐观,"联想财务长黄伟明(Wong Wai Ming)在专访中告诉路透."如果我们要选择高速增长的大型市场,显然巴西是一个考虑对象."