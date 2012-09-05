《美债周四展望》公债收益率小幅上升,静待欧洲央行会议

标题新闻：美国参议院民主党领袖舒默预计共和党会在国会废除奥巴马医保法案的尝试中失败
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路透纽约9月5日电---美国公债收益率(殖利率)周三小幅上涨,投资人静待倍受关注的周四欧洲央行(ECB)会议,届时央行料将采取重大行动,以尝试遏制欧债危机和保卫欧元区.
美国彭博新闻周三报导,欧洲央行总裁德拉吉的购债计划是无限量、冲销式购买公债.
鉴于德国央行对买债计划持反对立场,欧洲央行料对其购债的规模审慎措辞.
欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.欧洲央行曾在8月表示,将再度开始购买西班牙与意大利公债,以减轻两者承受的借款成本压力,但前提条件是这两国先向欧元区抒困基金提出救助请求,并要满足严格的条件.[ID:nSB1762306]
"很多细节在今天出炉,因此削减了明天的一些交易热情,"法国巴黎银行驻纽约的公债交易商Rick Klingman说.
对欧洲央行将采取行动的高度期望,意味着该央行会后声明有令人失望的风险.意大利和西班牙仍需要率先要求援助,任何正式的购债计划才可以展开.
"我认为不会在短期内看到购债行动,所以明天市场可能对欧洲央行实际上没有采取具体行动有些失望,"Klingman并称.
指标10年期公债收益率US10YT=RR从上周五触及的四周低位小幅上升,当天公债上涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对美国失业状况发表温和的措辞.
10年期公债收益率最后报1.60%,高于周二尾盘的1.57%.在过去两个交易日,公债大致陷入区间交投.
"市场有很多担忧.我认为调仓活动颇为轻微,"瑞士信贷银行驻纽约利率策略师Carl Lantz说."人们想要相信,但欧洲央行在过去已经让人失望太多次了."
消息人士称,管委会希望有回旋余地,能在具体案例具体分析的基础上做决定.另一名消息人士称,管委会将密切监控购债操作,如有必要可能组织每天的电话会议.
在欧洲央行发表声明前,建仓活动较为清淡,或许也会打击后续走势.
"我认为德拉吉不大可能让外界大失所望.购债计划将转向细节部分,若公布足够多的细节,将可避免欧元区二线国家的风险资产遭到抛售,"Lantz称.
在欧洲央行政策会议过后,市场注意力料很快转向将于周五出炉的美国就业数据.
投资人将仔细审视非农就业报告,寻找是否有足以驱使贝南克推出新刺激措施以压低失业率的迹象.
市场对美联储下周政策会议将出台第三轮量化宽松政策(QE3)的预期高涨,美联储推出QE3或将有利美国公债表现.
"我认为,所有人的结论都是美联储下周将推出QE3,"Klingman说,"我认为非农就业报告无关紧要,除非它真的很糟糕或真的很强劲."
路透访问87名分析师的预估中值显示,8月非农就业岗位料增加12.5万个.(完)
--编译 利棣儿/肖群英;审校 程琳/徐文焰
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