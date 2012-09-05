《美债周四展望》公债收益率小幅上升,静待欧洲央行会议

路透纽约9月5日电---美国公债收益率(殖利率)周三小幅上涨,投资人静待倍受关注的周四欧洲央行(ECB)会议,届时央行料将采取重大行动,以尝试遏制欧债危机和保卫欧元区.

美国彭博新闻周三报导,欧洲央行总裁德拉吉的购债计划是无限量、冲销式购买公债.

鉴于德国央行对买债计划持反对立场,欧洲央行料对其购债的规模审慎措辞.

欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.欧洲央行曾在8月表示,将再度开始购买西班牙与意大利公债,以减轻两者承受的借款成本压力,但前提条件是这两国先向欧元区抒困基金提出救助请求,并要满足严格的条件.[ID:nSB1762306]

"很多细节在今天出炉,因此削减了明天的一些交易热情,"法国巴黎银行驻纽约的公债交易商Rick Klingman说.

对欧洲央行将采取行动的高度期望,意味着该央行会后声明有令人失望的风险.意大利和西班牙仍需要率先要求援助,任何正式的购债计划才可以展开.

"我认为不会在短期内看到购债行动,所以明天市场可能对欧洲央行实际上没有采取具体行动有些失望,"Klingman并称.

指标10年期公债收益率US10YT=RR从上周五触及的四周低位小幅上升,当天公债上涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对美国失业状况发表温和的措辞.

10年期公债收益率最后报1.60%,高于周二尾盘的1.57%.在过去两个交易日,公债大致陷入区间交投.

"市场有很多担忧.我认为调仓活动颇为轻微,"瑞士信贷银行驻纽约利率策略师Carl Lantz说."人们想要相信,但欧洲央行在过去已经让人失望太多次了."

消息人士称,管委会希望有回旋余地,能在具体案例具体分析的基础上做决定.另一名消息人士称,管委会将密切监控购债操作,如有必要可能组织每天的电话会议.

在欧洲央行发表声明前,建仓活动较为清淡,或许也会打击后续走势.

"我认为德拉吉不大可能让外界大失所望.购债计划将转向细节部分,若公布足够多的细节,将可避免欧元区二线国家的风险资产遭到抛售,"Lantz称.

在欧洲央行政策会议过后,市场注意力料很快转向将于周五出炉的美国就业数据.

投资人将仔细审视非农就业报告,寻找是否有足以驱使贝南克推出新刺激措施以压低失业率的迹象.

市场对美联储下周政策会议将出台第三轮量化宽松政策(QE3)的预期高涨,美联储推出QE3或将有利美国公债表现.

"我认为,所有人的结论都是美联储下周将推出QE3,"Klingman说,"我认为非农就业报告无关紧要,除非它真的很糟糕或真的很强劲."

路透访问87名分析师的预估中值显示,8月非农就业岗位料增加12.5万个.(完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 程琳/徐文焰

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>