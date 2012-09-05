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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 07:25 BJT

〔表格〕韩国第二季GDP修正后较上季成长0.3%,初值为成长0.4%

路透首尔9月6日电---下表为韩国央行公布的2012年4-6月(第二季)国内生产总值(GDP)修正值细节:

较上季变动百分比,经季节调整:

修正值 ^初估值

GDP成长率 0.3 0.4

各产业GDP成长率:

农林渔业 2.0 2.1

制造业 -0.2 -0.1

建筑业 -2.7 -2.1

服务业 0.5 0.5

民间消费 0.4 0.5

资本投资 -7.0 -6.4

建筑投资 -0.4 0.3

商品出口 -1.4 -0.6

商品进口 -1.8 -1.7

修正值 ^初估值

(较上年同期百分比变化)

GDP成长率 2.3 2.4

各产业GDP成长率:

农林渔业 -1.6 -1.5

制造业 2.6 2.7

建筑业 -2.0 -1.4

服务业 2.6 2.6

民间消费 1.1 1.2

资本投资 -3.5 -2.9

建筑投资 -2.1 -1.4

商品出口 2.1 3.2

商品进口 -0.1 0.7

过去几季GDP成长率(百分比变化)

较前季 较上年同期

2012年第一季 0.9 2.8

2011年第四季 0.3 3.3

2011年第三季 0.8 3.6

2011年第二季 0.8 3.5

2011年第一季 1.3 4.2

2010年第四季 0.6 4.9

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

2011 3.6

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

^ 7月26日公布的初值. (完)

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--编译 郑茵;审校 徐文焰

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