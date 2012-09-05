〔表格〕韩国第二季GDP修正后较上季成长0.3%,初值为成长0.4%

标题新闻：松下将在浙江设立管理其在华家电业务的公司，目标在2018年提升销售至133亿元－日经
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路透首尔9月6日电---下表为韩国央行公布的2012年4-6月(第二季)国内生产总值(GDP)修正值细节:
较上季变动百分比,经季节调整:
修正值 ^初估值
GDP成长率 0.3 0.4
各产业GDP成长率:
农林渔业 2.0 2.1
制造业 -0.2 -0.1
建筑业 -2.7 -2.1
服务业 0.5 0.5
民间消费 0.4 0.5
资本投资 -7.0 -6.4
建筑投资 -0.4 0.3
商品出口 -1.4 -0.6
商品进口 -1.8 -1.7
修正值 ^初估值
(较上年同期百分比变化)
GDP成长率 2.3 2.4
各产业GDP成长率:
农林渔业 -1.6 -1.5
制造业 2.6 2.7
建筑业 -2.0 -1.4
服务业 2.6 2.6
民间消费 1.1 1.2
资本投资 -3.5 -2.9
建筑投资 -2.1 -1.4
商品出口 2.1 3.2
商品进口 -0.1 0.7
过去几季GDP成长率(百分比变化)
较前季 较上年同期
2012年第一季 0.9 2.8
2011年第四季 0.3 3.3
2011年第三季 0.8 3.6
2011年第二季 0.8 3.5
2011年第一季 1.3 4.2
2010年第四季 0.6 4.9
往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):
2011 3.6
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
^ 7月26日公布的初值. (完)
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--编译 郑茵;审校 徐文焰
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路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G