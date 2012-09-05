版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 6日 星期四 07:56 BJT

〔标题新闻〕安赛乐米塔尔在美国的15家工厂和芝加哥总部发生罢工,劳资双方仍在继续谈判

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8K5FEM]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐