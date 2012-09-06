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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:02 BJT

〔离岸人民币〕韩国产业银行增发6亿元三年期点心债,收益率3.3%--IFR

路透9月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，韩国产业银行（KDB）增发了6亿元人民币（9,500万美元）2015年6月21日到期票息为3.3%的点心债券。价格为100，收益率为3.3%。增发后总流通额为16亿元人民币。

巴克莱(BARC.L)和法国巴黎银行(BNPP.PA)担任联席簿记管理人。在KDB增发债券之前，韩国现代金融上周发行了1.5年期点心债，收益率为3.45%，融资5亿元人民币。

这两家公司都在利用当前基点掉期有利于外国发行人的时机。如果采用中间价，KDB债券利率相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码75个基点。

虽然这不是KDB在点心债市的首次融资，却是该政策银行流通债中发行规模最大的一支。KDB获穆迪／标普／惠誉的评级为A1／A／A+。(完)

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--整理 张喜良; 审校 林高丽

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