〔欧洲金融〕希腊6月大选结束以来回流国内银行的存款高达80亿欧元

路透雅典9月5日电---希腊财政部副部长Christos Staikouras周三称,自保守党领导的联合政府在6月大选后组阁以来,希腊银行业存款回流已经高达80亿欧元.

在6月17日大选的几天前希腊人领回了巨额存款,因担忧如果反对希腊获取国际援助的激进左派上台,该国可能恢复使用货币德拉克马(drachma).

"本届政府上任以来,约有70-80亿欧元的存款回流希腊的银行,"Staikouras告诉议会.

银行人士之前估计,在6月选举以前每天最多有8亿欧元离开希腊主要银行.这些资金多数存放在家中或是保险箱里.

6月大选的几天后,财政部长史托纳拉斯称大选后回流银行的资金总额已经达到20亿欧元.(完)