〔金砖国家〕9月5日股汇市收盘纵览

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透9月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月5日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.83%,报939.51点.
中国股市:沪综指周三刷新43个月收盘新低,钢铁、银行等权重股拖累大盘.分析人士指出,在实体经济活跃度持续降低,及上市公司半年报疲弱制约下,市场缺乏上涨动力.沪综指.SSEC收报2,037.681点,跌5.968点,或0.29%,此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额448亿元人民币,上日为475亿元. [.SSCN]
香港股市:创下逾六周来最差的一天,受累于对增长题材敏感的中资银行股以及能源类股的跌势,因遭券商调降评级,且煤炭价格下跌加剧了对中国经济放缓的担忧.恒生指数.HSI收跌1.5%至19,145.1点,创7月23日以来最大单日百分比跌幅.恒生国企指数.HSCE收低1.9%至9,020.3点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS连续第二日微幅收跌.中间价随隔夜欧元走势开低至逾两周来最弱水平,午后虽出现部分购汇盘,但整体客盘表现平静,现汇价格在中间价附近窄幅波动.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,220点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4712元.[CNY/CN][ID:nSB1761878]
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印度股市:下跌,银行股Axis Bank(AXBK.NS)和ICICI Bank(ICBK.NS)领跌,在企业奋力应对疲软经济之际,市场对银行不良贷款增加的忧虑萦绕.指标股指BSE指数.BSESN跌0.73%,收报17,313.34点[.BO][ID:nL4E8K53GF]
印度汇市:印度卢比兑美元跌至三周低位,受本地股市和欧元的跌势打压,因市场怀疑欧洲央行(ECB)是否有能力拿出具体计划来帮助债台高筑的欧元区国家.印度卢比兑美元INR=D2收报55.9050/9150,较周二收盘价55.65/66下滑0.46%.卢比盘中一度低见55.9575,为8月16日以来最弱水平.[INR/][ID:nL4E8K53DO]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,391.020点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.95%至750.83点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.05%至32.2900;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.25%,报40.7074.
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巴西股市:钢铁和矿业类股推高巴西股市,此前该国政府宣布将提高国外钢铁和石化类产品的进口关税,以保护本地产业.钢铁商Usiminas(USIM5.SA)飙升近18%,带动巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上扬1.12%.[ID:nL2E8K5GKD]
巴西汇市:拉美货币上涨,因有报导称欧洲央行将很快公布债券购买计划的细节.2230GMT时,巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.12%至2.0391.自7月初以来,雷亚尔兑美元一直在2.0-2.1区间内交投.[ID:nL2E8K5F0Q]
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南非股市:小跌,铂金矿商Lonmin触及九年低位,因该行业的劳工风潮没有缓和迹象,而随着中国的金属需求减弱,矿企难以觅得支撑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.28%至30,797.76点.综合指数.JALSH降0.33%至35,045.55点.[.J][ID:nL6E8K5F1N]
南非汇市:南非兰特兑美元在震荡交投中走坚,自主要支撑区域附近的较弱水准反弹,受尾盘时段欧元大涨带动.有关欧央行周四或公布无限量购债计划的消息传出后,欧元兑美元大涨升破1.26,兰特兑美元随之脱离盘内低点8.4672.1606GMT,兰特兑美元ZAR=D3升0.2%至8.3978,但在欧央行会议前走势显得脆弱.上日纽约尾盘报8.4127.[ZAR/][ID:nL6E8K5IJG](完)
--编译 艾茂林;审校 郑茵
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。