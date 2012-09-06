〔金砖国家〕9月5日股汇市收盘纵览

路透9月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月5日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.83%,报939.51点.

中国股市:沪综指周三刷新43个月收盘新低,钢铁、银行等权重股拖累大盘.分析人士指出,在实体经济活跃度持续降低,及上市公司半年报疲弱制约下,市场缺乏上涨动力.沪综指.SSEC收报2,037.681点,跌5.968点,或0.29%,此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额448亿元人民币,上日为475亿元. [.SSCN]

香港股市:创下逾六周来最差的一天,受累于对增长题材敏感的中资银行股以及能源类股的跌势,因遭券商调降评级,且煤炭价格下跌加剧了对中国经济放缓的担忧.恒生指数.HSI收跌1.5%至19,145.1点,创7月23日以来最大单日百分比跌幅.恒生国企指数.HSCE收低1.9%至9,020.3点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS连续第二日微幅收跌.中间价随隔夜欧元走势开低至逾两周来最弱水平,午后虽出现部分购汇盘,但整体客盘表现平静,现汇价格在中间价附近窄幅波动.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,220点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4712元.[CNY/CN][ID:nSB1761878]

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印度股市:下跌,银行股Axis Bank(AXBK.NS)和ICICI Bank(ICBK.NS)领跌,在企业奋力应对疲软经济之际,市场对银行不良贷款增加的忧虑萦绕.指标股指BSE指数.BSESN跌0.73%,收报17,313.34点[.BO][ID:nL4E8K53GF]

印度汇市:印度卢比兑美元跌至三周低位,受本地股市和欧元的跌势打压,因市场怀疑欧洲央行(ECB)是否有能力拿出具体计划来帮助债台高筑的欧元区国家.印度卢比兑美元INR=D2收报55.9050/9150,较周二收盘价55.65/66下滑0.46%.卢比盘中一度低见55.9575,为8月16日以来最弱水平.[INR/][ID:nL4E8K53DO]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,391.020点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.95%至750.83点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.05%至32.2900;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.25%,报40.7074.

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巴西股市:钢铁和矿业类股推高巴西股市,此前该国政府宣布将提高国外钢铁和石化类产品的进口关税,以保护本地产业.钢铁商Usiminas(USIM5.SA)飙升近18%,带动巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上扬1.12%.[ID:nL2E8K5GKD]

巴西汇市:拉美货币上涨,因有报导称欧洲央行将很快公布债券购买计划的细节.2230GMT时,巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.12%至2.0391.自7月初以来,雷亚尔兑美元一直在2.0-2.1区间内交投.[ID:nL2E8K5F0Q]

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南非股市:小跌,铂金矿商Lonmin触及九年低位,因该行业的劳工风潮没有缓和迹象,而随着中国的金属需求减弱,矿企难以觅得支撑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.28%至30,797.76点.综合指数.JALSH降0.33%至35,045.55点.[.J][ID:nL6E8K5F1N]

南非汇市:南非兰特兑美元在震荡交投中走坚,自主要支撑区域附近的较弱水准反弹,受尾盘时段欧元大涨带动.有关欧央行周四或公布无限量购债计划的消息传出后,欧元兑美元大涨升破1.26,兰特兑美元随之脱离盘内低点8.4672.1606GMT,兰特兑美元ZAR=D3升0.2%至8.3978,但在欧央行会议前走势显得脆弱.上日纽约尾盘报8.4127.[ZAR/][ID:nL6E8K5IJG](完)