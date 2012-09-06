《中国报摘》--中国证券报9月6日

* 头版头条:

--权威人士透露,由中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)牵头的、在上海证券交易所大宗交易平台交易的信贷资产证券化(ABS)试点工作正在紧锣密鼓地进行.此次该行可能率先出售基建项目存量贷款.

* 其他:

--在沉寂近一年后,城市轨道项目审批再度开闸.发改委周周三披露苏州、杭州、成都、深圳等城市轨道交通建设规划和可行性研究报告核准信息,涉及项目和规划25个.据计算,除内蒙古和江苏的城际间铁路规划外,其余省市计划投资总规模逾7,000亿元人民币.

--多家信托公司人士表示,目前监管部门已批准逾10家信托公司发行ABS申请,另外数家财务公司、汽车金融公司亦已上报发行计划.机构人士表示,未来ABS的发行速度将提升,发行主体也将多元化,信托公司、财务公司等机构有望继银行、保险等机构之后分食ABS市场.

--重庆市人民政府原副市长、公安局原局长王立军涉嫌徇私枉法、叛逃、滥用职权、受贿犯罪一案,近日已由四川省成都市人民检察院依法向成都市中级人民法院提起公诉.

--东方航空(600115.SS)(0670.HK)称,其控股股东--东方航空集团正在筹划通过向公司增资,公司亦在筹划向东航集团非公开发行股票事宜,公司股票自今日起停牌.

--西山煤电(000983.SZ)称,拟出资4.9亿元与西山煤电集团共同设立西山煤电太原保障性住房建设有限公司,该公司注册资本10亿元,西山煤电占出资总额的49%.

--中国8月发电量环比回落,需求不济火电停机压力大.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]