〔中国经济〕下半年警惕内外需不振加剧工业经济下行压力--工信部报告

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透北京9月6日电---中国工业和信息化部及社科院工业经济研究所发布报告指出,当前中国面临的经济形势比2008年国际金融危机爆发时更加复杂,存在更多变数.外部需求萎缩与内需增速放缓相互交织使得下半年工业经济下行压力增加.
刊登在工信部网站的上半年中国工业经济运行报告称,从外部环境来看,全球经济增速放缓、欧债危机将对世界经济形成巨大负面冲击,以及全球需求萎缩,进出口贸易增长进一步放缓,都是外部风险加大的主要原因.
而在国内方面,中国亦面临投资增长动力不足、居民消费增长放缓和出口前景不容乐观的主要问题.
"目前工业增速已呈现出一些缓中趋稳的迹象,但基础还比较脆弱,一些不确定性因素还会带来新的冲击,对此不能掉以轻心,"报告指出.
今年以来,国际经济环境复杂多变,中国经济也出现一些新情况新变化.工业经济运行总体上延续了去年下半年以来的放缓趋势,并呈现出明显的调整特征.且受市场环境趋紧影响,经济运行下行压力加大,企业生产经营困难加重.
据国家统计局统计,1-7月,全国规模以上工业增加值同比增长10.3%,增速同比回落4个百分点;其中轻、重工业增加值同比分别增长10.8%和9.9%,增速同比分别回落2.3个和4.6个百分点.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。