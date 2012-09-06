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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:13 BJT

《中国报摘》--金融时报9月6日

* 头版头条:

--国务院副总理王岐山在吉林考察时称,对各类金融风险隐患,各地区要高度重视,与金融监管部门积极配合,做到早发现、早报告、早处置;涉农资金投入只能增加不能减少.

* 其他:

--工商银行(1398.HK)(601398.SS)今年上半年跨境人民币业务量达到7,901亿元,同比增长94.6%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然; 审校 林高丽

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