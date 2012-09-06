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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:18 BJT

〔韩国股市〕盘初小涨,摆脱一个月低点

路透首尔9月6日电---韩国股市.KS11周四盘初小升,在备受关注的欧洲央行政策会议召开前,市场人士纷纷逢低买进.

三星电子(005930.KS)涨0.6%,上日下跌2.4%.

0001GMT,综合股价指数(KOSPI)升0.4%,报1,881.54点.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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