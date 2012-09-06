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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 09:04 BJT

〔韩国经济〕央行官员称难以预计第三季经济增长是否反弹

路透首尔9月6日电---韩国央行对于7月所做的最新经济预估不如原先肯定.当时认为第三季经济成长将逾1%.

"对于(第三季)成长率是增大还是减小,我们必须要进一步观望,"韩国央行国民经济核算部(National Accounts Division)主管Jung Yung-taek对记者表示.此前韩国央行将第二季经济成长幅度下修为0.3%.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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