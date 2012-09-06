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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:39 BJT

〔澳洲热股〕澳洲航空跳涨6%,此前与阿联酋航空达成业务结盟

路透悉尼9月6日电---澳洲航空(QAN.AX)股价周四涨幅最高达6%,此前澳航同意与迪拜的阿联酋航空[EMIRA.UL]结盟,为努力提振亏损的国际航线业务迈出关键的一步.

据两家公司达成的十年合作协议,澳航将以迪拜取代新加坡,成为其欧洲航线的中转枢纽,并将与阿联酋航空协调价格和销售.由于这项新的业务联盟,澳航将在2013年3月中止与英国航空(ICAG.L)现有的合作关系.

0014GMT,澳航股价跳涨5.8%,报1.19澳元.(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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