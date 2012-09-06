〔中港个股〕东航称控股股东正筹划向公司增资,以降低资产负债率

路透上海9月6日电---中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周四公告称,控股股东东航集团正在筹划向公司增资,以进一步降低公司资产负债率;此外,公司亦在筹划向东航集团非公开发行股票事宜.

刊登在上海证券交易所网站的公告指出,公司股票自周四起停牌,公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证,并于股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)发布公告并复牌.

东方航空上半年净利同比下滑近60%,至9.95亿元人民币,截至6月末,公司资产负债率为80.51%,比年初的80.27%上升0.24个百分点.

东方航空A股周三收报3.29元,过去一个月下滑18.56%.(完)

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