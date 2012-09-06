〔中港个股〕东航称控股股东正筹划向公司增资,以降低资产负债率

全球债市：知名基金经理人冈德拉克预计，10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透上海9月6日电---中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周四公告称,控股股东东航集团正在筹划向公司增资,以进一步降低公司资产负债率;此外,公司亦在筹划向东航集团非公开发行股票事宜.
刊登在上海证券交易所网站的公告指出,公司股票自周四起停牌,公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证,并于股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)发布公告并复牌.
东方航空上半年净利同比下滑近60%,至9.95亿元人民币,截至6月末,公司资产负债率为80.51%,比年初的80.27%上升0.24个百分点.
东方航空A股周三收报3.29元,过去一个月下滑18.56%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30