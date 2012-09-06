〔中国政治〕前重庆市副市长王立军因叛逃等四罪被提起公诉--新华

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透北京9月6日电---新华社周三晚间称,中国重庆市原副市长、公安局原局长王立军涉嫌徇私枉法、叛逃、滥用职权、受贿犯罪一案,近日已由四川省成都市检察院依法向成都市中级法院提起公诉.
报导并称,四川省成都市中级人民法院已依法受理该案,将择日开庭审理.
四川省成都市人民检察院起诉书指控,被告人王立军身为重庆市副市长、公安局局长,明知薄谷开来有杀害尼尔·伍德的重大嫌疑,却违背职责、徇私枉法,以使薄谷开来不受刑事追究,已构成徇私枉法罪;在履行公务期间,擅离岗位,叛逃美国驻成都总领事馆,已构成叛逃罪;未经批准或者伪造批准手续,违法使用技术侦察措施,已构成滥用职权罪;利用职务之便收受巨额贿赂,为他人谋取利益,已构成受贿罪.
今年2月6日,前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留,其反映2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.
此事亦牵出前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪案,中共中央决定停止薄熙来担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.[ID:nSB8529120]
8月20日,薄熙来的妻子薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期两年执行;投毒杀害尼尔.伍德的从犯张晓军被判处有期徒刑九年,另外四名试图掩盖尼尔.伍德谋杀案的警察被判处五至11年有期徒刑.[ID:nSB1733188](完)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。