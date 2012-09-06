《全球主要国家债券发行预告》--9月6日-9月13日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透9月6日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/6 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/6 0130 日本 30年期公债
9/6 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%,2017年10月25日到期的五年期OAT债券;
9/6 法国 票息3.00%,2022年4月25日到期的10年期OAT债券;
9/6 法国 票息2.75%,2027年10月25日到期的15年期OAT债券)
9/6 西班牙 25-35亿欧元 票息4.25%,2016年10月31日到期的Bonos公债;
9/6 西班牙 票息4.0%,2015年7月30日到期的Bonos公债;
9/6 西班牙 票息3.40%,2014年4月30日到期的Bonos公债)
9/7 英国 国库券
9/10 0600 德国 40亿欧元 2013年3月13日到期的六个月期国库券
9/10 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/11 英国 票息0.75%,2034年到期的通胀保值公债
9/11 0130 日本 五年期公债
9/11 1530 美国 四周期国库券
9/11 1700 美国 三年期公债
9/12 意大利 2013年9月13日到期的12个月期BOT债券
9/12 加拿大 30年期公债
9/12 0600 德国 50亿欧元 2017年10月13日到期的五年期联邦债券
9/12 1700 美国 10年期公债
9/13 意大利 中长期公债标售
9/13 英国 2022年9月7日到期的新公债
9/13 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/13 0130 日本 20年期公债
9/13 1700 美国 30年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。