《中国报摘》--其他报纸重要消息9月6日

**上海证券报**

--近几个交易日,中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)像是遭遇了一场"有预谋"的做空,周三H股跌幅一度高达近10%.针对股价异动,该行召开分析师紧急电话会议称,其基本面没有任何异常.另外,昨日兴业银行(601166.SS)亦现200万股的大宗交易,均价较当日收盘价折让8.6%.

--中国万达集团董事长王健林称,已完成对美国第二大院线集团AMC娱乐控股公司总计26亿美元的收购,万达将成为全世界规模最大的影院运营商.

--据悉,上海市银监局日前向辖区内商业银行下发通知,要求上报截至6月30日已经购买券商资产管理产品的规模.尤其值得注意的是,要求银行详细注明,票据类资产在所购买券商资管产品中的占比.

--从国土资源部权威人士处获悉,目前页岩气二轮招标工作已经就绪,待细节问题商定后,即正式招标.

**人民日报**

--国务院总理温家宝在新疆考察时称,要在新疆加快建设国家大型油气、煤炭煤电煤化工和风电基地,建设能源资源陆上大通道.

**证券时报**

--工信部和中国社科院工业经济研究所联合发布报告称,当前中国经济运行可能进入一个新的调整周期,各方面的压力都比较大.

--据悉,中信证券(600030.SS)(6030.HK)通过购买券种的方式,将"可融出标的证券"券池余额增至18.2亿元人民币,较原来的2亿元剧增八倍.多家券商两融业务负责人表示,若转融券业务迟迟不出,各大券商将不得不动用资金自行购券.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李然; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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