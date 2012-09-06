《中国报摘》--其他报纸重要消息9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
**上海证券报**
--近几个交易日,中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)像是遭遇了一场"有预谋"的做空,周三H股跌幅一度高达近10%.针对股价异动,该行召开分析师紧急电话会议称,其基本面没有任何异常.另外,昨日兴业银行(601166.SS)亦现200万股的大宗交易,均价较当日收盘价折让8.6%.
--中国万达集团董事长王健林称,已完成对美国第二大院线集团AMC娱乐控股公司总计26亿美元的收购,万达将成为全世界规模最大的影院运营商.
--据悉,上海市银监局日前向辖区内商业银行下发通知,要求上报截至6月30日已经购买券商资产管理产品的规模.尤其值得注意的是,要求银行详细注明,票据类资产在所购买券商资管产品中的占比.
--从国土资源部权威人士处获悉,目前页岩气二轮招标工作已经就绪,待细节问题商定后,即正式招标.
**人民日报**
--国务院总理温家宝在新疆考察时称,要在新疆加快建设国家大型油气、煤炭煤电煤化工和风电基地,建设能源资源陆上大通道.
**证券时报**
--工信部和中国社科院工业经济研究所联合发布报告称,当前中国经济运行可能进入一个新的调整周期,各方面的压力都比较大.
--据悉,中信证券(600030.SS)(6030.HK)通过购买券种的方式,将"可融出标的证券"券池余额增至18.2亿元人民币,较原来的2亿元剧增八倍.多家券商两融业务负责人表示,若转融券业务迟迟不出,各大券商将不得不动用资金自行购券.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/李然; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。