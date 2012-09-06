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亚洲 | 2012年 9月 6日 星期四 08:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初持平静候ECB会议结果,韩债下跌

路透首尔9月6日电---韩元兑美元KRW=周四本地市场盘初几乎持平,窄幅交投,因投资者等候今天稍晚的欧洲央行(ECB)会议结果.

截止0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,135.9.周三国内收报1,136.0.

韩国综合股价指数.KS11小涨0.09%.

9月三年期公债期货KTBc1微跌0.03点,至106.37.

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,135.9 1,136.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4739/930 14.4845/978

韩国公债期货KTBc1* 106.37 106.40

韩国综合股价指数.KS11 1,875.71 1,874.03

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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