《中国重要政经日程》--9月6日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
9/6(四)
--国新办就《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》颁布实施两年来教育改革发展情况举行发布会.
=============================近日重要政经日程==========================
9/10(一)
--第六届中国银行家高峰论坛在北京举行.
--2012中国国际石油化工大会在天津举行,至12日.
--中蒙俄经贸洽谈会在内蒙古二连浩特市召开.
9/11(二)
--2012天津夏季达沃斯论坛,至13日.
9/13(四)
*--第七届振兴东北投资高峰会在沈阳举行,至14日.
--2012中国大宗商品交易与投资峰会在上海举行,至14日.
9/14(五)
--2012(第九届)中国并购年会在北京举行,至15日.
9/22(六)
*--2012中国宏观经济预测秋季年会在北京举行.
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/24(一)
--第二届国际非常规油气资源大会在太原举行,至26日.
9/26(三)
*--中国县级城市投资与发展论坛2012在昆山举行.
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
9/28(五)
--国际商会主办的世界工商领袖大会在北京召开.
10/23(二)
--第六届中国CEO年会在北京召开
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/9(日)
*--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。