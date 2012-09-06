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货币新闻 | 2012年 9月 6日 星期四 09:44 BJT

〔表格〕澳洲8月经季节调整的就业人口减少0.88万人,预估为增0.5万人

路透悉尼9月6日电---澳洲统计局周四公布的8月就业报告显示:

* 8月经季节调整的就业人口减少0.88万人,路透预估为增加0.5万人

* 8月经季节调整失业率为5.1%,路透预估为5.3%

* 8月经季节调整后全职就业人口增加600人

* 8月经季节调整的就业参与率为65.0%,路透预估为65.2%

以下为详细数据:

8月 7月 11年8月

失业率% 5.1 5.2 5.3

就业人数(百万人) 11.498 11.507 11.436

失业人数(人) 622,600 633,200 635,000

就业参与率% 65.0 65.2 65.6

欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au).(完)

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--编译 王翔琼;审校 郑茵

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