〔中国经济〕发改委开闸审批25个城轨项目,总投资超7,000亿元--报载

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透北京9月6日电---在中国固定资产投资增长乏力的背景下,国家发改委一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.
中国证券报周四报导称,据计算,除内蒙古和江苏的城际间铁路规划外,其余省市计划投资总规模逾7,000亿元人民币.并引述一位接近国家发改委的人士称,这些批复项目主要是下半年以来国家发改委陆续批复的项目,也基本是全年所批复的项目,四季度大规模批复城轨项目的可能性较低.
发改委周三在其网站上公布,苏州、青岛、杭州、成都等一批城市的城轨项目可行性报告获得批复,兰州、太原、石家庄、广州等城市轨道交通建设规划也获得批准.
城轨项目审批开闸将带动建筑建材、车辆装备等一系列产业的复苏和发展.去年国家发改委基础产业司仅批复了八条新的城市轨道线路以及《深圳市近期城市轨道交通建设规划》.
中国1-7月固定资产投资同比增长20.4%,低于路透调查中值20.5%.国务院总理温家宝上月底亦表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.[ID:nSB1744068]
中国经济的"稳增长"挑战日益加大,全国人大常委会的部分官员和专家此前表示,应采取更加有效的对策措施破解难题,稳中求进.但在适度增加投资的过程中,要注意防止竞相扩大投资的倾向.[ID:nSB1751170](完)
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--发稿 李然; 审校 张喜良
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。