〔中国经济〕发改委开闸审批25个城轨项目,总投资超7,000亿元--报载

路透北京9月6日电---在中国固定资产投资增长乏力的背景下,国家发改委一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.

中国证券报周四报导称,据计算,除内蒙古和江苏的城际间铁路规划外,其余省市计划投资总规模逾7,000亿元人民币.并引述一位接近国家发改委的人士称,这些批复项目主要是下半年以来国家发改委陆续批复的项目,也基本是全年所批复的项目,四季度大规模批复城轨项目的可能性较低.

发改委周三在其网站上公布,苏州、青岛、杭州、成都等一批城市的城轨项目可行性报告获得批复,兰州、太原、石家庄、广州等城市轨道交通建设规划也获得批准.

城轨项目审批开闸将带动建筑建材、车辆装备等一系列产业的复苏和发展.去年国家发改委基础产业司仅批复了八条新的城市轨道线路以及《深圳市近期城市轨道交通建设规划》.

中国1-7月固定资产投资同比增长20.4%,低于路透调查中值20.5%.国务院总理温家宝上月底亦表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.[ID:nSB1744068]

中国经济的"稳增长"挑战日益加大,全国人大常委会的部分官员和专家此前表示,应采取更加有效的对策措施破解难题,稳中求进.但在适度增加投资的过程中,要注意防止竞相扩大投资的倾向.[ID:nSB1751170](完)

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