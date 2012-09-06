《全球重要经济事件一览表》--9月6日-9月13日

中国个股：昆百大拟增发股份及现金收购我爱我家100%股权，总代价65.6亿
路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月6日(四)
法兰克福--欧洲管委会会议(0700),随后公布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).
德国波茨坦--欧洲央行总裁德拉吉在一颁奖活动上发表演讲(1630).
东京--日本央行总裁白川方明在读卖新闻国际经济协会讲话(0340).
阿姆斯特丹--荷兰首相吕特(Mark Rutte)和其它政党领导人就如何应对经济危机、欧洲和荷兰福利进行辩论(1615).
挪威纳尔维克--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在Sparebanken Narvik讲话(1300).
挪威斯瓦尔巴特群岛--北欧部长理事会合作会议.
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决议.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布中期经济展望(0900).
符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(最后一日).
9月7日(五)
阿姆斯特丹--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在德伊森贝赫金融学院(uisenberg School of Finance)举办的"欧洲货币与银行业联盟"学术年度开幕式上发表主旨讲话(1210)
斯德哥尔摩--德国财长朔伊布勒会见瑞典财长柏格,随后举行联合新闻发布会(1000).
塔林--爱沙尼亚发表通胀月报.
加拿大卡尔加里--加拿大央行总裁卡尼在Spruce Meadows圆桌会议上发表演讲(1540).
9月8日(六)
都柏林--英国央行执行理事戴尔在货币宏观金融2012会议上发表演讲(1115).
符拉迪沃斯托克--第20届亚太经合组织(APEC)经济领袖峰会(至9月9日)
9月9日(日)
雅典--希腊财政部长史托纳拉斯会晤欧盟/欧洲央行/国际货币基金组织(IMF)调查组负责人(0700).
符拉迪沃斯托克--2012年APEC峰会周(最后一日).
9月10日(一)
维也纳--国际原子能总署理事会会议.
9月11日(二)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.
塔林--爱沙尼亚央行监督委员会会议.
中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)发表石油市场月报.
9月12日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行议息会议(第一天).
巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济议题举行记者会(0730).
布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).
德国卡尔斯鲁厄--德国宪法法院宣布有关永久欧元区救助计划和预算纪律财政协定的决定.
9月13日(四)
华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(至9月14日).
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1630).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在为期两天的FOMC利率政策会议后出席媒体简会(1815).
伦敦--英国央行发表季报概要.
挪威桑内斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在该央行地区网络Region South-West发表演讲.
苏黎世--瑞士央行货币政策评估(0730).
中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(最后一日).
惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明和官方指标利率.
法兰克福--欧洲央行发表月报(0800).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透上海2月27日 - 中国昆明百货大楼（集团）股份有限公司周一早间公告称，拟以增发股份及现金的形式收购房地产中介北京我爱我家房地产经纪公司100%股权，总代价65.6亿元人民币。
路透首尔2月27日 - 韩元兑美元 周一波动不大，投资者选择观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周讲话，更重要的是美国总统特朗普周二将在国会发表的讲话。 0234GMT，韩元兑美元 报1,131.6，几乎与上日收盘的1,131.5持平。 “在这些重大事件之前，今天多数新兴市场货币似乎按兵不动，”三星期货汇市分析师Jeon Seung-ji表示。 Jeon称，对于特朗普或其他美国决策层的表态，韩国外汇当局可能允 许韩元做出比以往更大的反应，而且未来几周他们可能寻求限制外汇市场 的稳定操作。美国财政部汇率报告将在4月公布，报告将确认疑似汇率操 纵行为。 韩国代总统黄教安不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定，对市场影 响不大。 韩股略跌，因外资抛售韩股以了结获利，主要是电气和电子板块。 韩国综合股价指数 跌0.2%报2,090.80点，盘中曾低见2,084.0 8点，为一周盘中低位。 外资料将卖超
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。